، "الأمر بالمعروف" بالرياض تستهدف "الهيئات" والمراكز بكلمات توجيهية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤكد على نعمة الأمن ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وتعزيز الانتماء للوطن

قدّمت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، برامج وكلمات توجيهية، وذلك في الفترتين الصباحية والمسائية، استهدفت جميع منسوبي مراكز هيئة مدينة الرياض.

جاء ذلك عبر مرشدي التوعية والتوجيه بالفرع، الذين ركزوا على إبراز أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير بنعمة الأمن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وتعزيز الانتماء للوطن.

وتطرّقت الكلمات التوعوية إلى التذكير بالتخلق بالأخلاق الحسنة، والتفاني في خدمة الدين والوطن، وبذل النصيحة والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الكلمات ضمن خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض التوجيهية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، في ظل توجيهات الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.