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بدأت الجهات المعنية في إزالة سوق اللحوم والأسماك الكائن بوسط محافظة أبو عريش، والذي كان قد تأسس قبل أكثر من 50 عاماً .
وجاءت عملية الإزالة التي نفذتها بلدية محافظة أبو عريش تمهيدًا لإنشاء حديقة ومركز تجاري يخدم أهالي المحافظة.
وكان السوق موقعاً لتجمع كبار السن من أهالي المحافظة يسترجعون فيه ذكرياتهم وأوقاتهم التي قضوها فيه خلال السنوات الطويلة.
تأسس قبل 50 عامًا.. بدء إزالة سوق اللحوم والأسماك بأبو عريشفهد كاملي الخليج 365 2019-03-02
بدأت الجهات المعنية في إزالة سوق اللحوم والأسماك الكائن بوسط محافظة أبو عريش، والذي كان قد تأسس قبل أكثر من 50 عاماً .
وجاءت عملية الإزالة التي نفذتها بلدية محافظة أبو عريش تمهيدًا لإنشاء حديقة ومركز تجاري يخدم أهالي المحافظة.
وكان السوق موقعاً لتجمع كبار السن من أهالي المحافظة يسترجعون فيه ذكرياتهم وأوقاتهم التي قضوها فيه خلال السنوات الطويلة.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
04:50 PM
تمهيدًا لإنشاء حديقة ومركز تجاري بهدف خدمة أهالي المحافظة
بدأت الجهات المعنية في إزالة سوق اللحوم والأسماك الكائن بوسط محافظة أبو عريش، والذي كان قد تأسس قبل أكثر من 50 عاماً .
وجاءت عملية الإزالة التي نفذتها بلدية محافظة أبو عريش تمهيدًا لإنشاء حديقة ومركز تجاري يخدم أهالي المحافظة.
وكان السوق موقعاً لتجمع كبار السن من أهالي المحافظة يسترجعون فيه ذكرياتهم وأوقاتهم التي قضوها فيه خلال السنوات الطويلة.
، تأسس قبل 50 عامًا.. بدء إزالة سوق اللحوم والأسماك بأبو عريش ،
المصدر : الخليج 365
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