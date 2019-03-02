، تأسس قبل 50 عامًا.. بدء إزالة سوق اللحوم والأسماك بأبو عريش ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمهيدًا لإنشاء حديقة ومركز تجاري بهدف خدمة أهالي المحافظة

بدأت الجهات المعنية في إزالة سوق اللحوم والأسماك الكائن بوسط محافظة أبو عريش، والذي كان قد تأسس قبل أكثر من 50 عاماً .

وجاءت عملية الإزالة التي نفذتها بلدية محافظة أبو عريش تمهيدًا لإنشاء حديقة ومركز تجاري يخدم أهالي المحافظة.

وكان السوق موقعاً لتجمع كبار السن من أهالي المحافظة يسترجعون فيه ذكرياتهم وأوقاتهم التي قضوها فيه خلال السنوات الطويلة.