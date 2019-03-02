، مركز الملك عبدالله الدولي للغة العربية ينفذ حزمة من البرامج الوطنية والدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يطلق مؤتمرًا دوليًا وينشط في الصين والهند وموريشيوس

ينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية حزمة من البرامج الوطنية والدولية؛ لتنسيق الجهود اللغوية وتمتين التعاون المشترك.

وأوضح الأمين العام للمركز، الأستاذ الدكتور، عبدالله بن صالح الوشمي، أن المركز ينظم لقاء عمداء معاهد تعليم اللغة العربية ومديري وحداتها يوم الأربعاء المقبل في الرياض، وذلك لمعالجة موضوع (الإطار المقترح لبرنامج إعداد مواد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها)، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المعاهد والوحدات، وإيجاد طبقات جديدة من الخبراء السعوديين في صناعة المواد اللغوية تبني تجربتها من الجهود السعودية الرائدة.

وينفذ المركز هذا اللقاء في سياق شراكته مع معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود في تنفيذ المؤتمر الدولي (اتجاهات حديثة في تعليم العربية لغة ثانية)، الذي ينطلق صباح يوم الأربعاء القادم في مقر الجامعة بهدف دراسة الاتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية لغة ثانية، ويشترك فيه خبراء من عدة دول عربية، ضمن اهتمام المركز في تجويد الجانب العلمي وصناعة محتوى ذا قيمة أعمق .

وأضاف: يسعد المركز بما يجده من تعاون وتواصل مع مختلف الجهات والمراكز المعنية باللغة العربية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والدعم الدائم من المشرف العام على المركز، وزير التعليم.

من جانب آخر وفي إطار جهود المركز الدولية وحضوره النوعي؛ يختتم المركز اليوم دورة تدريبية لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بالتعاون مع جمعية الهلال الأزرق في جمهورية موريشيوس التي نفذت في المدة من ٢٧ فبراير وحتى ٢ مارس وقدمها الدكتور أمين الشنقيطي لعدد من معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتناولت التعريف بمهارات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما شارك الأمين العام في برامج مكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي أطلقت حزمة جديدة من برامجها، وخصصت للغة العربية جانبًا مهمًا شارك فيه الأمين العام بمحاضرة عن تعليم اللغة العربية ألقاها في جامعة بكين، كما زار جامعة بكين للغات والثقافة، واجتمع مع عدد من الخبراء الصينيين في تعليم اللغة.

يشار إلى أن هذه البرامج التعاونية والتدريبية والتعليمية في الصين وموريشيوس تأتي ضمن البرامج التعاونية الدائمة هناك مع مختلف المؤسسات المختصة باللغة العربية في البلدين، حيث يستعد المركز لإطلاق برنامجه الخامس قريبًا في موريشيوس، وذلك ضمن جهود المركز التي قدمها خلال السنوات الماضية في موريشيوس حيث استضاف مجموعة من معلمي موريشيوس في دورة تدريبية بمدينة الرياض، ونظم عددًا من المسابقات العلمية في مجال اللغة العربية والتعريف بها شارك فيها طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة، وغيرها من البرامج المتنوعة، كما يتهيأ لتنفيذ برامج تدريبية جديدة في الصين.

من جهة أخرى وفي الإطار ذاته يطلق المركز مطلع الأسبوع المقبل برنامجه العلمي والتدريبي الثالث في جمهورية الهند، ويأتي امتدادًا لشهر اللغة العربية في الهند الذي نفذه السنة الماضية، ويتضمن عدة دورات تدريبية في العاصمة دلهي وعدد من الولايات الهندية، كما ينظم ندوة علمية في (مهارات البحث في اللغة العربية) وذلك في المدة (4 – 9) مارس بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين وتعاون مميز من الجامعات السعودية، وهم: أ.د.ظافر العمري، وأ.د.خالد النملة، وأ.د.عبدالله السويكت.

يذكر أن المركز أصدر مؤخرًا حزمة جديدة من كتبه العلمية المتنوعة، وهي: (نحو بناء معجم للمتلازمات اللفظية) للباحثة: د.بدرية العنزي، وكتاب (الانغماس اللغوي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها) للباحث: د.رائد عبدالرحيم، وكتاب (التطور اللغوي بين المعجم والنحو - بحث لساني في ظاهرة الإنحاء) للباحث: د.عبدالعزيز المسعودي، وكتاب (منزلة الحرف النحوي العربي بين القدماء والمحدثين) للباحث: د.معاذ الدخيل.