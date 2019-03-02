، المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي يرفض التعليق على صحة الرئيس الجزائري ،

محمد بن مسعود - الدمام - طائرة "بوتفليقة" عادت من جنيف إلى الجزائر دون أن يكون الرئيس على متنها

رفض المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي الحديث عن صحة الأنباء المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وقال: إن المستشفى لا علاقة له بتاتاً بأي معلومات تُنشر في الإعلام، وهو لا يتبنى مضمون أي خبر مهما كان. ووصل إلى حد القول إنه لا يمكنه أن يؤكد "حتى وجود الرئيس بوتفليقة في المستشفى أصلاً".

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة موقع "آر" الروسي باللغة العربية في جنيف نقلاً عن مصدر طبي بأن حالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حرجة جداً، مضيفة أنه كان من المقرر أن يخضع "بوتفليقة" لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

وذكرت المراسلة أن الرئيس الجزائري موجود حالياً في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.

وقام ناصر بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره بزيارة أخيه في مشفاه بجنيف مساء الجمعة.

ونقلت قناة "يورونيوز" عن مصدر أمني جزائري مساء أمس أن طائرة بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون أن يكون الرئيس على متنها.