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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح السعودي أحمد عيد لعضوية المكتب التنفيذي في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، وذلك بعد استقالة الماليزي عبدالله سلطان عبدالله.
وقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم التهنئة لعيد بمناسبة تعيينه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الحافلة بالنجاحات.
كما قدم الشكر والتقدير لرئيـس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه لما فيه مصلحة كرة القدم السعودية.
"الفيفا" يعين أحمد عيد عضواً في المكتب التنفيذيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02
أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح السعودي أحمد عيد لعضوية المكتب التنفيذي في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، وذلك بعد استقالة الماليزي عبدالله سلطان عبدالله.
وقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم التهنئة لعيد بمناسبة تعيينه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الحافلة بالنجاحات.
كما قدم الشكر والتقدير لرئيـس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه لما فيه مصلحة كرة القدم السعودية.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
04:53 PM
أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح السعودي أحمد عيد لعضوية المكتب التنفيذي في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، وذلك بعد استقالة الماليزي عبدالله سلطان عبدالله.
وقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم التهنئة لعيد بمناسبة تعيينه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الحافلة بالنجاحات.
كما قدم الشكر والتقدير لرئيـس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه لما فيه مصلحة كرة القدم السعودية.
، "الفيفا" يعين أحمد عيد عضواً في المكتب التنفيذي ،
المصدر : الخليج 365
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