، "جمعية المتقاعدين" تزور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - 30 شخصاً من الجنسين اطلعوا على الفعاليات والعروض

استقبلت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، 30 عضواً من الرجال والنساء بالجمعية الوطنية للمتقاعدين؛ من أجل إطلاعهم على فعاليات وعروض المهرجان.

وأوضح عضو مجلس الإدارة مدير فرع منطقة الرياض للجمعية الوطنية للمتقاعدين فهد الحامد، أنه تم إطلاعهم على فعاليات المهرجان عبر "سيارات الجولف" داخل ممرات قرية الفعاليات وخارجها.

وأشار إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى لهم، وسبق أن حضروا للمهرجان في النسخة الماضية؛ تلبيةً لدعوة القائمين على المهرجان، وقال: "سعداء بزيارتنا لهذا الصرح الكبير الذي يحظى بسمعة طيبة في أرجاء المملكة، ولا سيما أنهم يقدمون الثقافة والتراث السعودي بشكل رائع من خلال فعاليات الإبل".

وأضاف: "المتقاعدون يرحبون بمثل هذه الزيارات؛ لما فيها من فائدة ثقافية وتحديداً فيما يتعلق بالإبل التي لها وقعها في مجتمعنا السعودي، وعند زيارتنا لأركان قرية الفعاليات عادت بنا للزمن الجميل من خلال مقتنيات المهرجان ومحتوياته، وقد شاهدنا تغيراً كبيراً في فعاليات المهرجان في هذه النسخة عن سابقها، ونشكر القائمين على ما يقدمونه من خدمة لأجل إسعاد الناس".

يُذكر أن القائمين على المهرجان حريصون على استقبال جمعية المتقاعدين؛ من أجل الاهتمام بالأوضاع الثقافية والترفيهية والصحية للمتقاعدين.