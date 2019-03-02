، بالصور.. رائد نشاط طلابي يساهم في فرش حديقة مجاورة لمدرسته بنجيلة طبيعية بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرة "إعادة تأهيل حديقة الحي"

أنهت أمانة محافظة الطائف فرش أرضية حديقة الحي المجاور لمبنى متوسطة شهار، بنجيلة طبيعية وذلك من أهداف مبادرة "إعادة تأهيل حديقة الحي" لتوظيفها في الأنشطة اللاصفية والعملية التعليمية ، تماشياً لرؤية سمو ولي العهد 2030، وتحقيقاً لهدف تحسين نمط الحياة بالشراكة المجتمعية.

وكان قد أشرف على المبادرة رائد النشاط بالمدرسة، خالد بن علي الغامدي، والذي أكدَ أن ذلك يأتي تحقيقًا للشراكة المجتمعية والعمل التطوعي، وذلك بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات حكومية، ومؤسسات خاصة، وكذلك من باب معالجة التشوه البصري، وتعميم الفائدة لطلاب ومنسوبي مدرسة شهار ولسكان الحي .

وقال "الغامدي" لـ "الخليج 365" باعتباره صاحب المبادرة: كم هو ممتع أن يكون لأبنائنا في الحي وطلاب مدارسنا متنفس جميل أمام مدرستهم، فها هم طلاب مدرسة أبي سعيد الخدري الإبتدائية القريبة منا يستمتعون في "حديقة مدرستي"، وهي من أهم أهداف مبادرتنا.

وسيكون صباح يوم الاثنين المقبل موعدًا لحفل افتتاح حديقة الحي الواقعة بجوار المدرسة لتوظيفها في النشاطات اللاصفية والعملية التعليمية، برعاية وحضور مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي.