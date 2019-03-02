، انطلاق مبادرة تعريفية حول الإسعافات الأولية في وسائل النقل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأخصائي بالهلال الأحمر "عبدالمجيد الدوسري" قدّم عرضًا توعويًا

أطلقت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق بهيئة النقل العام لقاء الضيف الشهري للهيئة، ضمن مبادرات وأنشطة الإدارة للعام الجاري 2019م، بهدف تفعيل الدور التوعوي والإسهام في زيادة الوعي المعرفي لمنسوبي الهيئة والمنتمين لصناعة النقل بشكل عام، من خلال استضافة مجموعة من المختصين من مختلف المجالات.

واستهلت المبادرة بتنظيم دورة في الإسعافات الأولية، بحضور مختصي قطاعات النقل في الهيئة، وعدد من العاملين في مجال النقل السككي والبحري والبري من الجهات المعنية.

وشاهد الحضور عرضًا تعريفيًا توعويًا قدمه أخصائي الإسعافات الأولية بهيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالمجيد محمد الدوسري تضمن العديد من الرسائل الهامة والضرورية لكل منتسب لأنشطة النقل العام، وتمتد أهمية الوعي بالسلامة والإسعافات الأولية لكل إنسان يستخدم وسائل النقل كالمركبات، والحافلات، والقطارات، والمراكب البحرية. وإلى ضرورة الإلمام بذلك حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة النقل العام عبد الله صايل المطيري: هذه المبادرة تجسد اهتمام هيئة النقل العام بجانب التوعية والتثقيف بالمهارات اللازمة للمختصين في أنشطة النقل وللمنشآت المرخصة من قبل الهيئة، ومن بينها الإسعافات الأولية في وسائل النقل العام، في حال وقوع طارئ وانعكاس تلك المهارات الوقائية إيجابيًا على النشاط وذلك لطبيعة المهام اليومية، والإشراف بشكل مباشر على خدمات النقل العام المقدمة للمستفيدين.

وأضاف: هذه الدورة تسهم في تعزيز ثقافة السلامة والإسعافات الأولية لدى مزودي خدمات النقل العام، وهناك ضرورة الإلمام بهذه المهارات الإسعافية لتعزيز مستويات الوقاية والسلامة، وحفاظاً على سلامة المستفيدين من خدمات النقل في بلد بحجم مملكتنا الغالية، ومن هنا جاء عنوان اللقاء الأول "مهارات الإسعافات الأولية في وسائل النقل العام".