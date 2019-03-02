مصرع طفلين وتعرض والديهما لإصابات خطرة نتيجة انقلاب سيارتهم بالعقيق- صور

توفي رضيع وشقيقته التي لم تتجاوز السادسة من عمرها، وأصيب والداهما نتيجة حَادث انقلاب تعرضت له سيارتهم، مساء أمس الجمعة، على أحد الطرق في العقيق بمنطقة الباحة.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني إن 3 فرق إسعافية باشرت الحَادث الذي وقع لسيارة “هيونداي أكسنت”على طريق الرياض الجديد، حيث تبين وجود حالتي وفاة لطفلين، وإصابتين خطيرتين للأب والأم.

وأوضح الزهراني أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لإحدى حالات الإصابة في الموقع، ومن ثم نقلها إلى مستشفى العقيق، فيما تم نقل الإصابة الأخرى إلى المستشفى بواسطة إسعاف تابع لوزارة الصحة.