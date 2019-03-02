ظهور حالات جرب في مدارس مكة.. والصحة: المرض تحت السيطرة

شهدت بعض مدارس منطقة مكة المكرمة ظهور عدد من حالات الجرب مجدداً والتي سبق وأن ظهرت في العام الماضي.

من جانبه قال المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة ”حمد العتيبي” أن أغلب حالات الإشتباه المبلغة من قبل المدارس تم تشخيصها على أنها حساسية مفرطة وبعضها شُخص بأنه حالات للجرب ، إلا أن عددها يعتبر عادياً وفقاً لمعدلات حدوث المرض.

وأضاف أنه لا يوجد إرتفاع في معدلات حدوث المرض والوضع الوبائي مطمئن وتحت السيطرة والمراقبة من قبل المختصين بالصحة العامة.

وأشار أن هناك فريق صحي يزور المدارس المبلغة لإعطائهم العلاج الوقائي المناسب وعمل توعية وتثقيف بالإجراءت الوقائية اللازمة.