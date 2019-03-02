أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ويدشن حملة «كاشف الدخان»

يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، غدًا، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، التي تنفذها مديرية الدفاع المدني تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»؛ وذلك بمجمع كادي مول بمدينة جيزان.

وأعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد وهاس، عن سعادته هو ومنسوبي الدفاع المدني بجازان برعاية أمير منطقة جازان وافتتاحه المعرض المصاحب للفعاليات بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح أن الاحتفال بهذه المناسبة سيشمل مدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة، من خلال خطة متكاملة في جميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة، وفق الأهداف الموضوعة لهذه الاحتفالية، بما يضمن إيصال الرسالة التوعوية إلى جميع شرائح المجتمع؛ وذلك عبر عدد من المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة، وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وبيَّن العميد وهاس أن أمير جازان سيدشن خلال الحفل فعاليات الحملة التوعوية «كاشف الدخان لك أمان» التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق، وتعزيز قدرة المجتمع على التصدي لها، إضافةً إلى التوعية بضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة، داعيًا الجميع إلى التعاون في تنفيذ الحملة.