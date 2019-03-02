شرطة الرياض تُطيح بأعضاء تشكيل عصابي انتحلوا صفة رجال أمن لسرقة المارة

أطاحت شرطة الرياض، اليوم السبت، بخمسة أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن؛ ليسلبوا أموالًا ومقتنيات شخصية من المارة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة مواطنين، بالعقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهم بارتكاب 25 جريمة سلب.

وأضاف أن أعضاء التشكيل قاموا بانتحال صفة رجال الأمن؛ لاستيقاف المارة وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح، مشيرًا إلى أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشدد التويجري، على أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة، بحق كل من يخالفها.

