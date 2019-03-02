السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس السنغال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة



الرياض 25 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 2 مارس 2018م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية السنغال وشعبها الشقيق.

// انتهى //

15:51ت م

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الرياض 25 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 2 مارس 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية السنغال وشعبها الشقيق.// انتهى //15:51ت م0079

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