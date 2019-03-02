

الدوادمي 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

تقيم إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدوادمي غداً، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني 2019 تحت شعار ''سلامة الأطفال غايتنا''، برعاية محافظ زيد بن محمد آل حسين، وذلك في مبنى إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدوادمي العقيد هذلول بن عوض العتيبي، أن الإدارة تقيم معرض توعوي بهذه المناسبة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لتقديم رسائلهم التوعوية للزوار، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف فئات المجتمع كافة ومن أهمها الطفل لرفع مستوى الوعي الوقائي للحد من وقوع الحوادث المختلفة للتقليل من الخسائر البشرية والمادية.

// انتهى //

15:43ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني الدوادمي يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.