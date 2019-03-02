السعودية اليوم / مدني الجوف يحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني غدًا



سكاكا 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

تحتفل مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف غدًا, باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا", وذلك بمركز الأمير عبدالاله الحضاري بمدينة سكاكا.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف اللواء محمد بن عبدالله القريني أن المديرية أنهت استعداداتها للاحتفال بهذا اليوم برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وأبان اللواء القريني أن الاحتفالية ستشهد العديد من الفعاليات التي تنفذها إدارات الدفاع المدني بالمنطقة بجميع المحافظات, وستتضمن إقامة معارض توعوية ومحاضرات في مختلف مدارس المنطقة وبعض المنشآت التجارية وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، كما سيتم توزيع مجموعة من النشرات والكتيبات التوعوية التي تتحدث عن المناسبة وتتناول العديد من المخاطر وكيفية الوقاية منها.

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15:05ت م

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