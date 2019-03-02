السعودية اليوم / تعليم وادي الدواسر يطلق مشروع النداء الإلكتروني بمدارس مواهب الوادي



وادي الدواسر 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

أطلقت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر مؤخراً, مشروع نداء الإلكتروني بالشراكة مع إحدى المؤسسات التقنية الذي يعمل على تسهيل التواصل والنداء للطلاب من خلال شاشات ذكية ، جرى تركيبها في جميع الفصول الدراسية بمدارس مواهب الوادي كأول مدرسة تُطبق تلك التقنية.

وأوضح قائد المدارس شجاع بادي الدوسري في كلمة له خلال إطلاق المشروع الذي حضره مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات

التخاطب عبر تطبيق نداء ، ويستهدف منسوبي المدرسة من إداريين ومعلمين وطلاب, بالإضافة إلى أولياء الأمور ، ومنسوبي التعليم بالإدارة والوزارة.

وأفاد الدوسري أن فكرة المشروع تقوم أساساً لحل مشكلة صعوبة الوصول للطالب أثناء رغبة الإدارة التواصل معه داخل محيط المدرسة ، التي كانت تستغرق ما بين 5 - 10 دقائق ، وأن

هذا المشروع سيختصر الزمن كثيراً خاصة في حال نداء الطلاب في مكان محدد بالمدرسة برسالة جماعية عبر التطبيق الخاص بالمشروع.

// انتهى //

14:40ت م

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