

الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

تنفذ القوات الجوية الملكية

وتشارك القوات الجوية بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع "أف – 15 إس أي" المتطورة كلياً.

ويُعد تمرين العلم الأحمر الذي كانت بدايته في العام 1975م من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.

ويشارك في النسخة الثانية من تمرين "العلم الأحمر 2019م", بالإضافة إلى القوات الجوية الأمريكية كلاً من الإمارات العربية المتحدة, وبلجيكا, وهولندا, وسنغافورة، ويُعد هذا التمرين الثاني لهذا العام, حيث يقام عدة مرات من كل عام.

// انتهى //

14:38ت م

0062



الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واستنفذ القوات الجوية الملكية السعودية مع مثيلاتها من القوات الصديقة والشقيقة تمرين "العلم الأحمر - 2019م" الذي سيقام في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 - 15 7 1440هـ.وتشارك القوات الجوية بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع "أف – 15 إس أي" المتطورة كلياً.ويُعد تمرين العلم الأحمر الذي كانت بدايته في العام 1975م من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.ويشارك في النسخة الثانية من تمرين "العلم الأحمر 2019م", بالإضافة إلى القوات الجوية الأمريكية كلاً من الإمارات العربية المتحدة, وبلجيكا, وهولندا, وسنغافورة، ويُعد هذا التمرين الثاني لهذا العام, حيث يقام عدة مرات من كل عام.// انتهى //14:38ت م0062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "العلم الأحمر 2019م" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.