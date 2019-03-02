السعودية اليوم / استمرار فعاليات المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بجدة



جدة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

تستمر فعاليات المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية الذي يقام في قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة, حيث استقطبت العديد من الزوار من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم.

وجرى استعراض رحلة التطوير المشتملة على الرؤية الجديدة والأهداف الإستراتيجية ومحاور التطوير والمبادرات والخطة الزمنية لوزارة الدفاع التي تغطي قطاعات وأفرع الوزارة, من خلال الركن المخصص لبرنامج تطوير وزارة الدفاع.

وجد الزوار بكل فئاتهم العمرية الفرصة للتعرف على الآليات والأسلحة والمعدات بكل أنواعها وتجهيزاتها المتطورة مدعمة بالعروض والشروح العسكرية التي يقدمها الضباط والأفراد عن الأسلحة وأبرز مميزاتها واستخداماتها ، كما جرى منح الزوار الفرصة بالتقاط الصور التذكارية مع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، وتميز المعرض بتقديم هدايا وجوائز قيمة عن طريق إقامة مسابقة يومية نالت استحسان الزوار.

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14:17ت م

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