السعودية اليوم / مقدسي يهدم منزله بيده في سلوان بضغط من سلطات الاحتلال الإسرائيلية



القدس المحتلة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

هدم اليوم مواطن مقدسي منزله بيده في بلدة سلوان بضغط من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن حسام محمد العباسي هدم منزله بحي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، بيده بضغط من بلدية الاحتلال خشية دفعه تكلفة الهدم والحراسة".

// انتهى//

13:36ت م

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