السعودية اليوم / تقدم ميداني جديد للجيش اليمني في رازح بصعدة



عدن 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

أحرزت وحدات من الجيش اليمني، تقدمًا ميدانيًا في منطقتي جبال الأزهور وبني معين، التابعتين لمديرية رازح الواقعة غربَ محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري، في تصريح نقله موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن القوات تمكنت من تحرير قرية مسن القد، وتبة الشعار، وجبل حُرم، وحصن القد، وبيت جلهم، وشرق العريشة ولا يزال التقدم مستمرًا نحو مناطق أخرى.

وقال قائد اللواء الأول حمود الخرام إن الهجمات المنسَّق لها منذ عدة أيام أثمرت نتائجها على أرض الواقع بنسبة مئة في المئة.

وأضاف أن قوات الجيش شنت هجمات مكثفة على مواقع تمركز المليشيا مما تسبب في إنهاكها وتحرير المواقع دون أية خسائر تذكر من جانب الجيش الوطني.

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13:16ت م

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