السعودية اليوم / وزارة البيئة والمياه والزراعة بوادي الدواسر تنظم برنامجًا توعويًا عن "فيروس كورونا"



وادي الدواسر 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

يُنظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الدواسر برنامجاً تثقيفياً توعوياً بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية " كورونا "، يستهدف فيه المدارس والمعاهد والكليات بمختلف المراحل في المحافظة.

وأوضح مدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد بن سعد بن ذيب أن البرنامج الذي يقوم عليه عدد من المختصين بالمكتب يشتمل على إقامة محاضرات توعوية تتضمن أعراض الإصابة بالفيروس "كورونا"، والمضاعفات الخطيرة له، وطرق انتقال العدوى والإرشادات الصحية لتجنب احتمالات الإصابة بالفيروس، وطرق التعامل مع الحالات التي يشتبه إصابتها بالفيروس، وأيضًا تشجيع الطلاب والطالبات على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، واتباع العادات الصحية السليمة التي تتمثل في المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام معقم اليدين، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قبل غسلها.

وأكد مدير المكتب أن البرنامج يسعون من خلاله لمواجهة أخطار فيروس كورونا، وتفعيل الإجراءات الوقائية للحد من هذه الأخطار، من خلال تنمية الوعي لدى جميع فئات المجتمع بطرق انتقال العدوى بالفيروس، والإجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها.

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