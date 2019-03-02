السعودية اليوم / القائم بأعمال سفارة المملكة لدى المالديف يستقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية



ماليه 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

استقبل القائم بأعمال سفارة المملكة لدى المالديف بالإنابة مترك بن عبدالله الدوسري في مقر السفارة بالعاصمة المالديفية ماليه، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي والتعاون المشترك لتحقيق رسالة المملكة وريادتها للعمل الإسلامي وخدمة المسلمين بالعالم.

حضر اللقاء مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية خالد بن عبدالرحمن الشثري، ومدير إدارة الاتفاقيات الدولية بالوزارة سلمان بن عثمان العثمان، ومدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية محمد بن حمدان العتيبي، ومنسوبو السفارة.

وفي ختام اللقاء قدم الدكتور الصامل للقائم بأعمال سفارة المملكة درعاً تذكارية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

من ناحية أخرى، أقام القائم بأعمال سفارة المملكة لدى المالديف بالإنابة، حفل غداء تكريماً لوكيل الوزارة الدكتور عبدالله الصامل والوفد المرافق له بمقر السفارة.

حضر الحفل معالي ‏وزير الشؤون الإسلامية في المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، وعدد من الشخصيات الإسلامية ومنسوبو السفارة.

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12:42ت م

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