انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران: سياسات الإمارات تُضعف منظمة التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 01:13 مساءً - ردت وزارة الخارجية الإيرانية على عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، والذي اتهم طهران بدعم "الارهاب"، واصفة كلامه بأن "لا قيمة له".

وأوضح بيان الخارجية اليوم السبت أن "السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث (الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى طنب الصغرى أبو موسى) ليست محل نقاش مع أحد"، بحسب قولها.

ووصف البيان اتهامات وزير خارجية الإمارات بحق إيران، في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أمس الجمعة، بـ "الآكاذيب المكررة".

وأضح البيان أن سياسات الإمارات في المنطقة بـ "التدميرية" مبينة أن هذه السياسات "تضعف منظمة التعاون الإسلامي".

كما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن "مواقف الإمارات تحاول التعتيم على سياسات أبوظبي الفاشلة، تجاه الدول الإسلامية".

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد دعا طهران خلال كلمته بافتتاح اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأن "تراجع سياستها لبناء علاقات ودية مع دول الجوار، مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم تقويض أمن المنطقة من خلال نشر الفوضى وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتوقف عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية".

وتعيش العلاقات الإيرانية - الإماراتية شبه قطيعة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث خفضت أبوظبي تمثليها الدبلوماسي في طهران عام 2016، كما تشارك إلى جانب السعودية في حرب ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.