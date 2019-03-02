السعودية | المملكة تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “سلامة الأطفال غايتنا”

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أكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني تعمل من أجل تعزيز جسور التعاون والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني السعودي الحكومية والخاصة ومؤسسات العمل التطوعي بهدف تعزيز إجراءات واحتياطات الوقاية ضد كافة المخاطر والحوادث.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة مشاركة المملكة الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يقام هذا العام تحت شعار “سلامة الأطفال غايتنا”: إن المديرية العامة للدفاع المدني تعمل على الاستفادة من جميع القنوات والمنصات في نشر ثقافة السلامة، خصوصاً في ظل تبني رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز دور الدفاع المدني في إتقانه لأدواته وتقنياته في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الارواح والممتلكات والقيام بدوره في جهود الإنقاذ والحماية والسلامة حال وقوع الأزمات – لا قدر الله -.

وأوضح الفريق العمرو أن احتفال المديرية العامة للدفاع المدني باليوم العالمي هذا العام وبالفعاليات العالمية المماثلة يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، بهدف التفاعل البناء معها والإفادة منها في تطوير خدمات الدفاع المدني، وتعزيز قدراته لأداء مهامه في الحفاظ على سلامة أبناء الوطن وكل المقيمين على أرضه، والحفاظ على المنشآت والمرافق الوطنية ضد المخاطر والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يريد بمشاركته في اليوم العالمي هذا العام إيصال رسالة للمجتمع تؤكد أهمية دعم جهود سلامة أطفالنا، ضمن أهداف جهاز الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد معاليه أن المديرية العامة للدفاع المدني مهتمة بالاستفادة من الاحتفالات باليوم العالمي هذا العام، الذي يستمر طوال شهر مارس 2019م، ويشارك فيها مديريات الدفاع المدني بالمناطق لبناء جسور شراكة فاعلة مع كافة مكونات المجتمع، عبر القيام بالزيارات الميدانية، وإقامة المعارض التوعوية وتوقيع اتفاقيات التعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية والشركات الوطنية لدعم جهود الدفاع المدني في أداء مهامه.

وبين العمرو أن الدفاع المدني أعد خطة متكاملة لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام، وقال: إن الخطة تتضمن طيفاً من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتدريبية وعدداً كبيراً من الزيارات للجامعات والمدارس، ومؤسسات العمل التطوعي، والشركات الوطنية وغيرها، للتعريف بدور الدفاع المدني، مع التركيز هذا العام على فئة الأطفال وخصوصاً في المدارس ومدن الملاهي والألعاب وكافة المنشآت التي يرتادها الأطفال، كما سيتم تنظيم عدد من المعارض والمحاضرات وورش العمل في جميع مناطق المملكة لتأكيد أهداف التوعية.

ولفت معاليه إلى أنه سيتم خلال الاحتفال تدشين حملة كاشف الدخان التي سيتم إطلاقها بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام والمتمثلة في الحملة التوعوية للدعوة لأهمية تركيب أجهزة كاشف الدخان بالمنازل بهدف الحد من الحرائق وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

ودعا العمرو جميع مؤسسات التعليم الجامعي والعام والفني في مناطق المملكة للتفاعل البناء مع أنشطة مديريات الدفاع المدني بالمناطق التي يتضمنها الاحتفاء باليوم العالمي، والمبادرة بتقديم فعاليات توعوية للطلاب والطالبات تعرفهم بإجراءات سلامة وحماية الإنسان السعودي أينما كان من الأخطار وخصوصاً من فئة الأطفال التي يركز عليها اليوم العالمي هذا العام، مشيداً بالأدوار والمبادرات التي تقيمها المدارس والمؤسسات التعليمية كافة.