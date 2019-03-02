السعودية | مساعدات إنسانية من مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر السورية اللاجئة في لبنان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:32 مساءً, 2 مارس 2019 م المناطق - وكالات قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 783 سلة غذائية، تزن 57 طنًا و942 كيلو غراماً، و1,566 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في مدينة طرابلس اللبنانية.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة، ممثلًا بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوري في بيئات اللجوء.

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