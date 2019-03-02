شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يترأس اجتماع المحافظين الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيّل أن الاجتماع يبحث ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والتنموية والإدارية لرفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة لها.
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