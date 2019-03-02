شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «الأمر بالمعروف» وفرع العدل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وثمن الشامسي جهود الرئاسة العامة للهيئة برئاسة الشيخ د.عبد الرحمن السند في أعمالها الميدانية، فيما نوه الثبيتي بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعمهما غير المحدود لجهاز الهيئة، ودعم وعناية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -وفقهما الله-.
وتأتي الزيارة إنفاذاً لتوجيهات الشيخ د.عبد الرحمن السند التي تؤكد العمل وفق التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية لتحقيق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد -يحفظهم الله-.
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