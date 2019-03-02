شكرا لقرائتكم خبر عن الغبار يمنع المتنزهين من الخروج في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

غطت محافظة الجبيل أمس الجمعة، موجة غبار تسببت في حجب جزئي للرؤية، كما منعت الكثير من نزول البحر أو التنزه في البر أو البحر.

وأوضح مصدر في مرور الجبيل عدم حدوث حوادث ولله الحمد، كما تم توزيع العديد من الدوريات في مختلف الطرق وخاصة الطرق السريعة، كما قامت دوريات الأمن الصناعي بالهيئة الملكية بتمركزها في مختلف التقاطعات، وحذرت المستشفيات بمدينة الجبيل مرضى الربو من الخروج في مثل هذه الأجواء في مدينة الجبيل؛ حفاظا على صحتهم.