مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 306 سلال غذائية بمحافظة حجة

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 306 سلال غذائية، تزن 22 طنًا و644 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في قرى الغرزه والذراع والضابره وبني الزين التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 1,836 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.