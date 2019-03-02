حساب المواطن يكشف عن موعد إيداع الدفعة القادمة .. رابط حساب المواطن

نرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية أخبار حساب المواطن ، حيث يترقب المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية موعد إيداع الدفعة القادمة من حساب المواطن والتي من المقرر أن تكون يوم 10 مارس المقبل ، حيث تبقي فقط 8 أيام على صرف الدعم ، حيث يوافق العاشر من مارس يوم الاحد القادم ، هذا ويتم مواصلة التسجيل في البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة القادمة 17 والتي سيتم إيداعها في العاشر من ابريل المقبل .هذا ويعتبر برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الحكومية المساندة التي تعمل على تخفيف الأعباء عن الأسرة السعودية ، ويعمل على تقديم الدعم المادي لكافة الأسر السعودي من ذوات الدخل المنخفض وفق العديد من الشروط والضوابط التي أعلنت الجهات الرسمية في وقت سابق .

تعرف على شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط حساب المواطن للإستعلام عن الدفعة القادمة

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من أجل الإستعلام عن نتائج الأهلية ، والتسجيل في الدفعة القادمة المقرر أن تصرف في العاشر من إبريل ، ويمكن للإستعلام عن موعد الدفعة من خلال الرابط التالي هـــــنــــا