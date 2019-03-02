شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يترأس اجتماع المحافظين.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

يترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز غداً (الأحد) بديوان الإمارة بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة بحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور وأمن الطرق.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيّل، حيث سيتم في الاجتماع بحثما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والتنموية والإدارية لرفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة لها.