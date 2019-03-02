شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 306 سلال غذائية في مديرية حرض بحجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حجة)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الجمعة) 306 سلال غذائية، تزن 22 طناً و644 كيلوغراماً، على النازحين والمتضررين في قرى الغرزه والذراع والضابره وبني الزين التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 1836 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.