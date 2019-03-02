شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تكشف علاقتها بالشكوى المقدمة ضد المتاجر المجهولة في «مواقع التواصل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دعا المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين إلى عدم الشراء والتعامل وتحويل الأموال للحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ناصحا أن يكون التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجلا تجاريا أو «شهادة معروف».

وقال الحسين عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت) ردا على أحد المغردين: «إذا كان الحساب يملك سجلا تجاريا أو شهادة معروف فإن الشكوى لوزارة التجارة، وفي حال كان الحساب مجهولاً لا يملك ذلك فيعتبر نصبا واحتيالا والشكوى عنه للجهات الأمنية».