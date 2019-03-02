السعودية | مركز الملك سلمان يوزّع مساعدات للاجئين السوريين بطرابلس

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوزّع مساعدات للاجئين السوريين بطرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 783 سلة غذائية، تزن 57 طناً و942 كيلوغراماً، و1,566 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في مدينة طرابلس اللبنانية. ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة، ممثلًا بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوري في بيئات اللجوء.

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