، "فيفا": قطر وحدها غير قادرة على استضافة "مونديال الـ 48" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إشارة إلى احتمال مشاركة دول مجاورة في تنظيم النسخة المقبلة

ناقش رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو؛ احتمالية زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 مع الصحفيين، في العاصمة الإيطالية روما.

وقال "إنفانتينو"؛ في تصريحات صحفية: من الواضح أن هذه مهمة ليست سهلة، ولقد اتخذنا قراراً بزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخباً انطلاقاً من نسخة 2026، لكن تطبيق هذا بدءاً من مونديال 2022 سيكون أمراً مختلفاً".

ووفقًا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، ألمح رئيس "فيفا"، إلى رغبة الاتحاد الدولي بمشاركة 48 منتخباً في مونديال 2022، قائلاً: إذا كانت قناعتنا بأن 48 هو العدد المناسب للمنتخبات، فلِمَ لا نحاول القيام بذلك قبل نسخة 2026؟

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن تحقيق مونديال من 48 فريقاً، قد يكون صعباً في قطر وحدها، مما يعني أن دولاً أخرى مجاورة قد تشارك في تنظيم النسخة المقبلة، أو أن تجربة الـ 48 منتخباً ستطبق بدءاً من 2026.

وأضاف رئيس "فيفا": ندرس حالياً إمكانية إضافة 16 منتخباً بجماهيرها وأشياء أخرى كثيرة، وقبل أن نقرّر ذلك يجب أن نعرف إذا ما كانت هناك البنيات الأساسية اللازمة.

وكان "إنفانتينو"؛ قد قال الشهر الماضي في الإمارات، إن "فيفا" يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً.

وأضاف، في مؤتمر رياضي، في دبي أن "فيفا" يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية، قطر على استضافة بعض المباريات.

وأردف: قرار الـ 48 منتخباً بالمونديال له إيجابيات عديدة، ونحن نميل لتنفيذ الأمر في مونديال 2022، لقد تحدثنا مع قطر في هذا الشأن، وهم منفتحون للنظر والتفكير في الأمر؛ لأنه سيكون صعباً للغاية بحسب ما نرى الآن بشكل منطقي أن تقام نسخة 2022 بـ 48 منتخباً في قطر وحدها، وهذا ليس عيباً، فمونديال 2026 سينظّم من قِبل ثلاث دول في أمريكا، وبالتالي لماذا لا يتم ذلك الأمر هنا في الخليج؟