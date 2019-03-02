، "ديربي جدة" .. الهلال الأحمر يباشر 23 حالة بملعب الجوهرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر 18 فرقة إسعافية .. ونقل حالة واحدة لمجمع الملك عبدالله

باشرت الفِرَق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، المشاركة في تغطية مباراة الدريبي بين فريقَي الأهلي والاتحاد، والتي أقيمت مساء أمس في ملعب الجوهرة بجدة 23 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد، لـ"الخليج 365"؛ أن الفِرَق تولت إسعاف 23 حالة، وتم نقل حالة واحدة منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت الهيئة قد استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة كأس الأمير محمد بن سلمان بين ناديَي الأهلي والاتحاد، والتي أقيمت أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة؛ حيث عمدت الخطة إلى تجهيز عدد 18 فرقة إسعافية؛ منها 5 فرق عنايات، تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة؛ حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.