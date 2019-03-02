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يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، غداً الأحد، انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩م بالمحافظة تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".
وأعرب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور عبد العزيز الزهراني، باسمه ومنسوبي الإدارة؛ عن شكره لمحافظ جدة على الرعاية الكريمة ودعمه الدائم والمستمر للدفاع المدني.
وأوضح أن حضور الأمير وتدشينه لهذه المناسبة ما هو إلا امتداد لهذا الدعم والمؤازرة والتوجيه السديد لما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على السلامة بشكل عام.
محافظ جدة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.. غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02
يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، غداً الأحد، انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩م بالمحافظة تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".
وأعرب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور عبد العزيز الزهراني، باسمه ومنسوبي الإدارة؛ عن شكره لمحافظ جدة على الرعاية الكريمة ودعمه الدائم والمستمر للدفاع المدني.
وأوضح أن حضور الأمير وتدشينه لهذه المناسبة ما هو إلا امتداد لهذا الدعم والمؤازرة والتوجيه السديد لما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على السلامة بشكل عام.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
12:00 PM
شعاره "سلامة الأطفال غايتنا".. و"الزهراني": حضور الأمير امتداد للدعم
يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، غداً الأحد، انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩م بالمحافظة تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".
وأعرب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور عبد العزيز الزهراني، باسمه ومنسوبي الإدارة؛ عن شكره لمحافظ جدة على الرعاية الكريمة ودعمه الدائم والمستمر للدفاع المدني.
وأوضح أن حضور الأمير وتدشينه لهذه المناسبة ما هو إلا امتداد لهذا الدعم والمؤازرة والتوجيه السديد لما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على السلامة بشكل عام.
، محافظ جدة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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