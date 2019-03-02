، "التجارة" تحذّر من تحويل الأموال للحسابات المجهولة بمواقع التواصل ،

- 1/2
- 2/2
حذّر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين؛ من الشراء والتعامل وتحويل الأموال للحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشدّداً على ضرورة أن يكون التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجلاً تجارياً أو شهادة معروف.
وأكّد "الحسين"؛ في تغريدة له اليوم على حسابه بـ "تويتر"، رداً على تساؤل أحد المتابعين عن التعامل مع الحسابات التجارية المجهولة بمواقع التواصل، أنه إذا كان الحساب يملك سجلاً تجارياً أو شهادة معروف، فإن الشكوى حولها لوزارة التجارة، وفي حال كان الحساب مجهولاً لا يملك ذلك، فيعد نصباً واحتيالاً والشكوى عنه تتم للجهات الأمنية في حال حدثت أيّ مخالفة.
"التجارة" تحذّر من تحويل الأموال للحسابات المجهولة بمواقع التواصلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02
حذّر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين؛ من الشراء والتعامل وتحويل الأموال للحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشدّداً على ضرورة أن يكون التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجلاً تجارياً أو شهادة معروف.
وأكّد "الحسين"؛ في تغريدة له اليوم على حسابه بـ "تويتر"، رداً على تساؤل أحد المتابعين عن التعامل مع الحسابات التجارية المجهولة بمواقع التواصل، أنه إذا كان الحساب يملك سجلاً تجارياً أو شهادة معروف، فإن الشكوى حولها لوزارة التجارة، وفي حال كان الحساب مجهولاً لا يملك ذلك، فيعد نصباً واحتيالاً والشكوى عنه تتم للجهات الأمنية في حال حدثت أيّ مخالفة.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
11:59 AM
"الحسين": السجل التجاري أو شهادة معروف مهمان جداً لضمان الحقوق
حذّر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين؛ من الشراء والتعامل وتحويل الأموال للحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشدّداً على ضرورة أن يكون التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجلاً تجارياً أو شهادة معروف.
وأكّد "الحسين"؛ في تغريدة له اليوم على حسابه بـ "تويتر"، رداً على تساؤل أحد المتابعين عن التعامل مع الحسابات التجارية المجهولة بمواقع التواصل، أنه إذا كان الحساب يملك سجلاً تجارياً أو شهادة معروف، فإن الشكوى حولها لوزارة التجارة، وفي حال كان الحساب مجهولاً لا يملك ذلك، فيعد نصباً واحتيالاً والشكوى عنه تتم للجهات الأمنية في حال حدثت أيّ مخالفة.
، "التجارة" تحذّر من تحويل الأموال للحسابات المجهولة بمواقع التواصل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" تحذّر من تحويل الأموال للحسابات المجهولة بمواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.