سفير خادم الحرمين لدى المغرب يقدم أوراق اعتماده للملك محمد السادس

بالقصر الملكي في الرباط..

استقبل جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بالقصر الملكي في الرباط، أمس الجمعة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد بن محمد الغريري، الذي قدّم إليه أوراق اعتماده. كما استقبل العاهل المغربي سفراء آخرين قدموا أوراق اعتمادهم.

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