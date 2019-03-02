السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يكرّم 224 طالباً متفوقاً بتعليم جدة الاثنين المقبل



جدة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة الاثنين المقبل، الحفل السنوي الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بجدة لتكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1438هـ - 1439هـ، وعددهم "224" طالباً، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز.

وعبر المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على رعايته ودعمه الدائم والمستمر لأبنائه الطلاب ومشاركته لهم فرحة التتويج والتفوق، مؤكداً أن رعاية سموه وتكريمه لأبنائه هي المحفز الأكبر لمواصلة تميزهم.

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12:34ت م

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