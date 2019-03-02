السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية متنوعة للأسر السورية اللاجئة في طرابلس



طرابلس 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 783 سلة غذائية، تزن 57 طنًا و942 كيلو غراماً، و1,566 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في مدينة طرابلس اللبنانية.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة، ممثلًا بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوري في بيئات اللجوء.

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12:04ت م

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