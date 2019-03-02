

جدة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

يشارك أكثر من 100 مستشار ومرشد في الجلسات الإرشادية والاستشارية ضمن فعاليات معرض شباب الأعمال بجدة في دورته العاشرة، المقام تحت شعار "بشبابنا نحقق رؤيتنا" بمركز جدة للمنتديات والفعاليات برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وحظيت مبادرة عيادات الأعمال بإشادة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، خلال تدشين سموه للمعرض، حيث استمع لشرح موجز عن عيادات الأعمال وأهدافها ورؤيتها المتمثلة في تقديم الحلول الاستشارية والاستثمارية المثلى للشباب السعودي الطموح، التي من شأنها مساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشاريع المتعثرة أو التي على وشك التعثر وتوجيه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأفكار.

وأوضح رئيس ريادة الأعمال بغرفة جدة ثامر بن أحمد الفرشوطي أن المعرض يتضمن عقد الجلسات الإرشادية والاستشارية بمشاركة استشاريين وفنيين ذوي اختصاص وخبرة في جميع المجالات من مختلف مناطق المملكة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

من جهة أخرى أشارت مديرة المعرض نائبة رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة سهيلة يوسف إلى أن عيادات الأعمال تهدف إلى مساعدة الشباب السعودي على تحقيق طموحاتهم وإنقاذ مشاريعهم من التعثر، كما تقدم العيادات استشارات وإرشاد لمن يرغب بإنشاء مشروع تجاري أو تقني أو صناعي أو خدمي وتوجيهه، إضافة إلى تقديم مجموعة من الحلول والاستشارات والخدمات لخدمة قطاع الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

// انتهى //

11:58ت م

0034





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشارون ومرشدون يقدمون خبراتهم مجاناً بمعرض شباب الأعمال بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.