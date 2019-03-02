السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 306 سلال غذائية في مديرية حرض بمحافظة حجة



حجة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 306 سلال غذائية، تزن 22 طنًا و644 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في قرى الغرزه والذراع والضابره وبني الزين التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 1,836 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.

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11:44ت م

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