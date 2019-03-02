انت الان تتابع تفاصيل خبر المخابرات السودانية تنفي لقاء مديرها برئيس الموساد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 11:29 صباحاً - نفت المخابرات السودانية أن يكون رئيسها، صلاح عبد الله قوش، قد التقى "سراً" برئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، في ألمانيا الشهر الماضي.

جاء ذلك رداً على خبر نشرته قناة "الجزيرة" الفضائية نقلاً عن موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، ورد فيه أن قوش التقى كوهين، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، في فبراير المنصرم.

ونشر تلفزيون السودان، مساء أمس الجمعة، بياناً عن جهاز الأمن والمخابرات يقول فيه إن الخبر الذي بثّته قناة الجزيرة عن اللقاء "عارٍ عن الصحّة، ويفتقد للمهنية والموضوعية".

وأكد البيان أن الجهاز "سيظل ملتزماً بالسياسات الخارجية للبلاد، وتوجّهها وموقفها الثابت، دون أن تحتاج بلادنا لتتحرك في الخفاء أو أن تمضي في اتجاه مغاير لمبادئها وسياساتها الوطنية".

وورد في الخبر المذكور، نقلاً عن مصدر عسكري سوداني كبير، أن رئيس المخابرات السودانية أجرى محادثات سرّية مع رئيس الموساد في ألمانيا، "في إطار مؤامرة دبّرها حلفاء إسرائيل في الخليج لتنصيبه رئيساً عندما يتم إسقاط عمر البشير من السلطة".

وأضاف المصدر العسكري (لم يُذكر اسمه)، أن "قوش" التقى "كوهين" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، في اجتماع نظّمه وسطاء مصريون بدعم من السعودية والإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن السودان لا تعترف بـ"إسرائيل" ولا تُقيم معها أي علاقات دبلوماسية، وفي يناير الماضي، صرّح الرئيس عمر البشير، بأن بلاده تلقّت نصائح بـ"التطبيع مع إسرائيل" حتى تصلح أحوال البلاد، مؤكداً رفضه لها.

ولم يصدر بعد تعليق من القاهرة أو الرياض أو أبوظبي، حول ما ورد في الخبر المذكور.

ويواجه الرئيس السوداني، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات تطالبه بالتنحّي؛ بسبب "تردّي الأوضاع المعيشية".

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن عددهم بلغ 51 قتيلاً.