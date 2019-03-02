السعودية | “آل الشيخ” يُعلن عن دراسة لافتتاح معهد للموسيقى قريبا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:02 صباحًا, 2 مارس 2019 م المناطق - الرياض كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن وجود دراسة لإصدار ترخيص لمعهد موسيقي في المملكة قريباً.

وأوضح آل الشيخ خلال حفل تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم، أن اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة تدرس منح ترخيص لمعهد موسيقي قريباً.

يُذكر أن حفل تكريم أبو بكر سالم أقيم تحت رعاية رئيس هيئة الترفيه، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، في إطار جهود الهيئة لتكريم رموز الأغنية السعودية.

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