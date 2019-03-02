شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الإثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل
وثمَّن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد فلاح المسردي، لسمو محافظ الأحساء رعايته لهذه المناسبة العالمية، التي سيكون لها الأثر الإيجابي على منسوبي الدفاع المدني بالمحافظة، وذلك تقديرا من سموه لهذه المناسبة وللجهود التي تبذل من الدفاع المدني؛ من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات وتوعيتهم من أي مخاطر تحيط بهم.
وبيَّن المسردي أن اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام يأتي تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا» مستهدفا الطفل والأسرة؛ وذلك سعيا للوصول إلى بيئة سليمة تضمن سلامة الأطفال وتوعيتهم من أي مخاطر، وذلك من خلال إعداد برامج توعوية بما يتناسب مع كافة الأعمار والمراحل الدراسية.
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