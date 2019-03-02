الشرقية: سعود بن نايف يبحث النواحي الأمنية والتنموية مع المحافظين

جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365:

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس المنطقة غداً، بالإمارة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس المنطقة اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيّل أن الاجتماع يبحث ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والتنموية والإدارية لرفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة لها.