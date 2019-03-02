نظام ابشر ، وهو احد الأنظمة التابعة لوزارة الداخلية السعودية وهو نظام إلكتروني يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية من التسجيل إلكترونيا في الكثير من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلي الذهاب إلي مصلحة الجوازات السعودية لإنهاء أعمالهم بل يقومون بذلك عبر الموقع الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد ، والكثير لا يعرفون خطوات استخراج تصريح سفر للتابعين لدول الخليج عبر نظام ابشر ومن خلال السطور القادمة سنتعرف عليها.

خطوات استخراج تصريح السفر عبر نظام ابشر الإلكتروني :

وفيما يلي خطوات استخراج تصريح سفر للتابعين لدول الخليج عبر نظام ابشر الإلكتروني