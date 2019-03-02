نظام ابشر ، وهو احد الأنظمة التابعة لوزارة الداخلية السعودية وهو نظام إلكتروني يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية من التسجيل إلكترونيا في الكثير من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلي الذهاب إلي مصلحة الجوازات السعودية لإنهاء أعمالهم بل يقومون بذلك عبر الموقع الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد ، والكثير لا يعرفون خطوات استخراج تصريح سفر للتابعين لدول الخليج عبر نظام ابشر ومن خلال السطور القادمة سنتعرف عليها.
خطوات استخراج تصريح السفر عبر نظام ابشر الإلكتروني :
وفيما يلي خطوات استخراج تصريح سفر للتابعين لدول الخليج عبر نظام ابشر الإلكتروني
- الدخول إلي نظام ابشر موقع وزارة الدخلية السعودية ، وتسجيل الدخول على الموقع
- أدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك او اسم المستخدم الذي تم تسجيله على نظام ابشر ، ثم أدخال كلمة المرور أو الرمز المرئي لنظام ابشر
- ادخل البيانات المطلوبة بدقة
- سوف يظهر لك مربع اكتب بداخله رمز التأكيد المرسل على الجوال
- ثم اضغط على تسجيل الدخول
- ومن قائمة الجوازات اختار تصاريح السفر للتابعين
- ثم اختار أصدار تصريح الهوية الوطنية
- ادخل البيانات المطلوبة بدقة عالية
- ثم اضغط على أصدار تصريح السفر
- وقبل الانتهاء راجع المعلومات التي أدخلتها لان سوف يكون هناك عقوبة أن جاء أي معلومة خاطئة
- ثم اضغط على تأكيد وسوف يتم استخراج تصريح السفر بسهولة