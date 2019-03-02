شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سماء غائمة على شمال وغرب المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت) أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على منطقتي المدينة المنورة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة). وسماء غائمة جزئياً على شمال غرب وغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.