فريق متخصص لرصد مخالفات مطاعم ومقاهي جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رصد فريق العمل، الذي وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بتشكيله لتفقد مطاعم ومقاهي جدة، عددا من التجاوزات والمخالفات في 10 مواقع مخالفة، شملت الصحة العامة كاستخدام مواد منتهية الصلاحية، ولحوم فاسدة مجهولة المصدر، وعدم وجود كروت صحية لعدد كبير من العاملين بها، كما نتج عن الزيارة ضبط 26 مخالفا لنظامي الإقامة والعمل.

وشددت المحافظة على جميع المطاعم والمقاهي الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظامية، حيث إن النظام سيطبق بحده الأعلى على المتهاونين والمقصرين معتبرة سلامة وصحة الإنسان فوق كل اعتبار.